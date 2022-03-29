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Turgutluspor artık çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor artık çıkış arıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Adıyaman FK'ya 2-1 kaybeden, son 4 maçından hiç puan çıkaramayan düşme potasındaki Turgutluspor, yarın sahasında Afjet Afyonspor'la mücadele edecek.

ADIYAMAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Adıyaman FK'ya 2-1 kaybeden, son 4 maçından hiç puan çıkaramayan düşme potasındaki Turgutluspor, yarın sahasında Afjet Afyonspor'la mücadele edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Necati Selçuk Şahin görev yapacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı golcü Sinan Akaydın görev alamayacak.

Bu sezon dördüncü teknik adam olarak görev yaptığı takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Nadir Arıkan, taraftarın desteği ile Afyonspor'u yeneceklerine ve kurtuluş yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını söyledi. Turgutluspor'un 28 puanı var.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Adıyaman, Spor, Haberler

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