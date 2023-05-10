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Turgutluspor, Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak

Turgutluspor, Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutluspor yarın erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutluspor yarın erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde 26'ncı haftada 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti. Grupta Turgutluspor'u 33 puanı bulunuyor. Alanya ekibi ise maç eksiğiyle 60 puanla zirvenin 5 puan gerisinde Play-Off'u garantiledi.


- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Turgutluspor Alanya Spor Haberler

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