Turgutluspor, Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bitime 2 hafta kala kümede kalması garanti olan Turgutluspor yarın erteleme maçında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a konuk olacak. Alanya Milli Egemenlik Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Ligde 26'ncı haftada 2 Nisan'da oynanması gereken karşılaşma rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcu ve teknik heyet yaralandığı için ertelenmişti. Grupta Turgutluspor'u 33 puanı bulunuyor. Alanya ekibi ise maç eksiğiyle 60 puanla zirvenin 5 puan gerisinde Play-Off'u garantiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor