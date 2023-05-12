Turgutluspor, Armoni Alanya Kestelspor'a 3-0 mağlup oldu

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ligde kalmayı daha önce garantileyen Turgutluspor, erteleme sınavında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a kolay teslim oldu.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ligde kalmayı daha önce garantileyen Turgutluspor, erteleme sınavında şampiyonluk hesapları yapan Armoni Alanya Kestelspor'a kolay teslim oldu. Rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kaybeden kırmızı-siyahlı ekip son 2 hafta öncesi 33 puanda kaldı. Son 12 maçta hükmen kazandığı ligden çekilen Kahramanmaraşspor mücadelesi hariç tek galibiyetle yetinen Turgutluspor, kalan 2 karşılaşmasını Gümüşhanespor ve Bayrampaşaspor'la oynayacak. Ligde 26'ncı haftada 2 Nisan'da oynanması gereken Alanya Kestelspor-Turgutluspor maçı rakip kafile 12 Mart'ta Ofspor deplasmanı dönüşü trafik kazası yapıp 13 futbolcusu ve teknik heyeti yaralandığı için ertelenmişti.