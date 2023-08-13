Turgutluspor, Aliağa FK'ya mağlup oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde oynadığı ilk hazırlık maçında İzmir temsilcisi Aliağa FK ile karşılaştı. Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, sahadan 2-1 mağlup ayrılırken, takımın tek golünü penaltıdan Tolga Cevher kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Turgutlu'da sürdüren Turgutluspor, yeni sezon hazırlıkları dahilinde oynadığı ilk hazırlık maçında İzmir temsilcisi Aliağa FK ile karşılaştı. 7 Eylül Stadı'nda oynanan maçı Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Gökhan Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Turgutluspor Başkan Yardımcısı Ercan Hızal, Yönetim Kurulu Üyeleri ve taraftarlar izledi.

Teknik Direktör Ramazan Çelik yönetimindeki Turgutluspor, müsabakanın her iki yarısında da farklı on birler ile mücadele ederken, yeni transferlerden Emre Akgün ve hafif sakatlığı bulunan Salih Polatdemir dışında tüm yeni transferler karşılaşmada süre aldı. Oldukça çekişmeli geçen maç konuk ekip Aliağa FK'nın 2-1 üstünlüğü ile bitti. Turgutluspor'un tek golünü penaltıdan Tolga Cevher kaydetti. Turgutluspor yarın yapacağı çalışma ile yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - MANİSA