Turgutluspor, Adıyaman deplasmanında

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste İnegölspr (D), Sarıyer ve Niğde Anadolu FK maçlarını kaybederek düşme potasından kurtulamayan Turgutluspor yarın deplasmanda bir puan ve bir basamak üstünde yer alan Adıyman FK ile karşılaşacak. Adıyaman Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı Veli Karakaya yönetecek. Turgutluspor teknik direktörü Nadir Arıkan zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak kazanıp evlerine döneceklerini dile getirdi. Kırmızı-siyahlılar 28 puanlı 17'nci sırada, Adıyaman ekibi ise 29 puanla 16'ncı basamakta yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / Spor