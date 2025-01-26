Turgutlu Şehir Stadı Açıldı; İlk Maçta 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor Galip Geldi

Manisa'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışı yapıldı.

44 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 12 bin 500 seyirci kapasiteli Turgutlu Şehir Stadı'nın açılışında TFF 3'ncü Lig maçında 7 Eylül Turgutlu 1984 Spor Kulübü ile Polatlı 1926 Spor Kulübü karşı karşıya geldi.

Maçta 7 Eylül Turgutlu 1984 SK, rakibini 5-2 mağlup etti.

Stadyumdaki ilk golü 21'nci dakikada 7 Eylül Turgutlu 1984 SK oyuncusu Arda Köksal atarken kırmızı siyahlı takım statta oynanan ilk müsabakadan 3 puanla ayrılmayı da başardı.

Müsabakayı Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve belediye başkanı Çetin Akın da izledi.