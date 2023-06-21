Turgutlu Belediyespor U15 Kadın Hentbol Takımı'ndan 6 Sporcu Milli Takım Kampına Gidiyor

Turgutlu Belediyespor U15 Kadın Hentbol Takımı'ndan 6 sporcu, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak milli takım kampına gidecek. Turgutlu Belediyesi, sporda profesyonel adımlar atmaya ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor.

Turgutlu Belediyespor U15 Kadın Hentbol Takımı'ndan 6 sporcu, Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak milli takım kampına gidecek.

Turgutlu Belediyesi, sporda profesyonel adımlar atmaya ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Ankara'da 30 Haziran ile 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek U15 Kız Milli Takımı'nın 2. grup hazırlık kampı kadrosuna, Turgutlu Belediyespor'dan 6 sporcu davet edildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'da yapılacak hazırlık kampına, Kübra Nur Çınar, Pınar Sude Sarıbey, Ayşe Ceren Tekin, Hümeyra Kahraman, Gülizar Türk ve Eflin Çokgüreşçi katılacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Sporla iç içe bir gençlik yetiştiriyoruz. 6 sporcumuz, hentbolda milli takımımızın hazırlık kampına katılacak. Sporcularımızın üstün başarısından büyük bir gurur duyduk. Belediyesporlu sporcularımızın her platformda Turgutlu'muzu en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Geleceğin yıldız sporcularını ve milli takıma oyuncular yetiştirmeye devam edeceğiz. Sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, milli takımımızın hazırlık kampında başarılar diliyorum" dedi.