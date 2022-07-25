Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol takımı sağlık taramasından geçti Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları sağlık taramasından geçti. Yeni sezon öncesi Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının oyuncularına sağlık taraması yapıldı. Özel bir sağlık merkezinde kan değerlerine bakılan sporcular; kardiyoloji, iç hastalıkları ve ortopedi alanlarında muayene edildi. Belediyespor Başkanı ve Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın Basketbol Takımımız ayrıntılı sağlık kontrollerinden geçti. Yeni sezon çalışmalarımıza sağlıklı ve çok güçlü bir şekilde devam edeceğiz" dedi. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / Spor basketbol Turgutlu Spor Haberler

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