Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Oyuncusu Ömer Topdemir Altekma Spor Kulübü'ne Transfer Oldu

Turgutlu Belediyespor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Ömer Topdemir, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü'ne transfer oldu. Turgutlu Belediyesi, spora ve sporcuya yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor.

Turgutlu Belediye spor Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Ömer Topdemir, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Turgutlu Belediyesi, Başkan Çetin Akın öncülüğünde spora ve sporcuya yaptığı yatırımların karşılığını almaya devam ediyor. Turgutlu Belediye spor Erkek Voleybol Takımı altyapısında yetişen 2005 doğumlu köşe oyuncusu Ömer Topdemir, Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Altekma Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Turgutlu Belediye spor Voleybol Takımı antrenörleri Erdal Kurç, Yener Baştürk ve başarılı oyuncu Ömer Topdemir, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye spor Başkanı Fırat Honaz'ı makamında ziyaret etti.

"GENÇ SPORCULARIMIZA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye spor Başkanı Fırat Honaz, "Turgutlu Belediye spor olarak hem milli takımlara hem de üst liglerde mücadele eden takımlara sporcu yetiştirmeye devam ediyoruz. Genç sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz. Erkek voleybol takımımızın altyapısında yetişen pırıl pırıl evladımız Ömer Topdemir, 1. Lig takımlarından Altekma Spor Kulübü'ne transfer oldu. Genç oyuncumuzun yeni takımında başarılarına yenilerini ekleyerek spor hayatına devam etmesini temenni ediyor, sakatlıktan uzak bir sezon geçirmesini diliyorum" dedi.