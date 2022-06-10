Turgutlu Belediyespor Da'lishia Griffin'i transfer etti - Haberler

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Turgutlu Belediyespor Da'lishia Griffin'i transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turgutlu Belediyespor Da'lishia Griffin'i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor yabancı oyuncu hakkını, pivot pozisyonunda oynayan Da'lishia Griffin'den yana kullandı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa'nın tek kadın basketbol takımı Turgutlu Belediyespor yabancı oyuncu hakkını, pivot pozisyonunda oynayan Da'lishia Griffin'den yana kullandı.

Geçtiğimiz sezon ilk kez yer aldığı TKBL'de play-off oynayan ve gerçekleştirdiği transferlerle kadrosunu güçlendiren Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, Da'lishia Griffin ile anlaştı. Amerika dışındaki ilk sezonu geçtiğimiz yıl Romanya Ligi ekiplerinden BC Sirius'ta geçiren ve maç başına 14.4 sayı, 12.1 ribaund, 2 asist ve 1.8 blok ortalamalarını yakalayan Da'lishia Griffin, bu sezon Turgutlu Belediyespor formasıyla sahada mücadele edecek.

Turgutlu Belediyespor Asbaşkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Gerçekleştirmiş olduğumuz transferlerle sağlam ve güçlü bir takım kuruyoruz. Bu sezon yabancı oyuncu hakkımızı Da'lishia'dan yana kullandık. Kendisinin takımıza güç katacağına inanıyoruz. Oyuncumuza; şehrimize ve takımımıza hoş geldin diyor, sakatlıktan uzak başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

basketbol Turgutlu Manisa Spor Haberler

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