Turgutlu Belediyesi Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları Başlıyor

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kurslara kayıtların başlangıç tarihi ise 1 Haziran 2023 olarak belirlendi. Sporla Büyüyen Gençlik projesi kapsamında çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarıyla buluşturan Turgutlu Belediyesi, Yaz Spor Okullarını açmaya hazırlanıyor.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılacak Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları, 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kurslara kayıtların başlangıç tarihi ise 1 Haziran 2023 olarak belirlendi.

"Sporla Büyüyen Gençlik" projesi kapsamında çocukları ve gençleri sporun farklı branşlarıyla buluşturan Turgutlu Belediyesi, Yaz Spor Okullarını açmaya hazırlanıyor. Öğrenciler, Yaz Spor Okulları kapsamındaki yüzme, basketbol ve voleybol kurslarında alanında uzman antrenörlerden eğitim alarak yaz dönemini sporla iç içe geçirecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Spor Okulları ve Kültür Kursları 19 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Söz konusu kurslara kayıtlar ise 1 Haziran Perşembe gününden itibaren 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Turgutlu Belediyesi Hizmet Binası zemin katında yapılacak. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgiye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 0236 313 21 22 numaralı telefonundan ulaşılabilecek.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Her sene olduğu gibi bu yıl da kış döneminde devam eden spor ve kültür kurslarımıza yaz boyunca devam edeceğiz. Turgutlu Belediyesi olarak kentimizde yaşayan çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini fiziksel, sosyal ve düşünsel anlamda geliştirebilmelerine fırsat yaratmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda farklı branşlarda açmış olduğumuz kurslar sayesinde geleceğin yıldız sporcularını ve yıldız sanatçılarını da yetiştirmiş oluyoruz. Ailelerimizi kurslarımıza kayıt yaptırmaya davet ediyorum" dedi.