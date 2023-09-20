Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın Maç Programı Belli Oldu

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon maç programı ve rakiplerini açıkladı. İlk maçını 8 Ekim Pazar günü Arkas ile oynayacak olan takım, sezonun son maçını ise 31 Ocak Çarşamba günü Aliağa KZY ile yapacak. Takımın diğer rakipleri ise Akhisargücü, Ata Spor, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Bergama, Özel Gelişim ve Akhisar Belediyesi olacak.

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın fikstürü belli oldu. Kadın voleybol takımı buna göre ilk maçını 8 Ekim Pazar günü Arkas, son maçını ise 31 Ocak Çarşamba günü Aliağa KZY ile oynayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Ligi'nde Turgutlu'yu üçüncü kez temsil etmeye hazırlanan Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın yeni sezon maç programı ve rakipleri belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde 6 genç yeteneği transfer eden Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın, TVF Kadınlar 2. Ligi 2023-2024 sezonu maratonu ekim ayında başlıyor. turgutlu'nun temsilcileri ilk maçında 8 Ekim Pazar günü Arkas karşısında mücadele edecek. Sezonun son maçını 31 Ocak Çarşamba günü oynayacak kadın voleybol takımının rakibi Aliağa KZY olacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı'nın sezondaki diğer rakipleri ise Akhisargücü, Ata Spor, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka, Bergama, Özel Gelişim, Akhisar Belediyesi olacak.

Turgutlu Belediyespor Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Kadın voleybol takımımızın yeni sezondaki rakipleri ve maç takvimi belli oldu. İki yıldır Turgutlu'muzu Kadınlar 2.Ligi'nde temsil eden takımımızın bu sezon da en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyoruz. Genç, dinamik, hırslı bir takım kuruyoruz. Seyir keyfi yüksek bir sezon bizi bekliyor. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.