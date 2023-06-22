Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, U15 Kadın Hentbol Takımı Oyuncularıyla Bir Araya Geldi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, milli takım kampına davet edilen Turgutlu Belediyespor U15 Kadın Hentbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Akın, "Her zaman en önemli yatırımın geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılacak yatırımlar olduğunu vurguluyorduk. Bugün bu yatırımlarımızın meyvesini alıyoruz" dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, milli takım kampına davet edilen Turgutlu Belediye spor U15 Kadın Hentbol Takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Başkan Akın, "Her zaman en önemli yatırımın geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılacak yatırımlar olduğunu vurguluyorduk. Bugün bu yatırımlarımızın meyvesini alıyoruz" dedi.

Ankara'da 30 Haziran-2 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek U15 Kız Milli Takımı 2. Grup hazırlık kampı kadrosuna Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından davet edilen Turgutlu Belediye spor U15 Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, Başkan Akın ile Turgutlu Belediye spor ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile bir araya geldi. Antrenör Ergun Erbay'dan süreç hakkında bilgi alan Akın, görüşme sonunda oyunculara hediye takdim etti.

Başkan Akın'ın makamında yapılan görüşmeye Turgutlu Belediye spor Asbaşkanı Emrah Kanık, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Sorumlusu Metin Akgül de katıldı.

Turgutlu Belediye spor U15 Kadın Hentbol Takımı'na başarılar dileyen Başkan Akın, şöyle konuştu:

"U15 Hentbol milli takım kampına davet edilen Belediye spor'umuzun oyuncularını belediyemizde konuk ettik. Her zaman en önemli yatırımın, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yapılacak yatırımlar olduğunu vurguluyorduk. Bugün bu yatırımlarımızın meyvesini alıyoruz. Antrenörümüzü ve sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyor, milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum."

Turgutlu Belediye spor ve Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ise şunları söyledi:

"Gençlerimizin spor eğitimlerini temelden almalarını sağlıyoruz. Böylece takdir edilesi başarılara imza atıyoruz. U15 Kadın Hentbol oyuncularımız da bunun en güzel örneğidir. Umuyoruz ki milli takım formasını giyecekler, onlarla gurur duyuyoruz. Kentimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine olan inancımız da tamdır. Antrenörümüzü ve sporcularımızı bir kez daha canı gönülden tebrik ediyor, milli takım seçmelerinde başarılar diliyorum."