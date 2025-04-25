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Turgutlu 1984, İzmir Çoruhlu FK ile Prestij Maçına Çıkıyor

Turgutlu 1984, İzmir Çoruhlu FK ile Prestij Maçına Çıkıyor
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3. Lig 4. Grup’ta küme düşmesi kesinleşen 7 Eylül Turgutlu 1984, sezonun son maçında evinde İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak. Prestij mücadelesi verecek olan Turgutlu ekibi, 13 haftadır galip gelemiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta küme düşmesi daha önce kesinleşen 7 Eylül Turgutlu 1984, sezonun son maçında yarın evinde İzmir Çoruhlu FK ile karşı karşıya gelecek. Turgutlu Yeni Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Geçen hafta deplasmanda Niğde Belediyespor'u 1-0 yenerek 19 puana ulaşan son sıradaki Turgutlu ekibi, 13 haftadır galibiyet yüzü görememesine rağmen ligde kalmayı garantileyen 25 puanlı İzmir temsilcisi karşısında prestij mücadelesi verecek. Yeni stadına sezonun ikinci yarısında kavuşan Turgutlu 1984 önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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