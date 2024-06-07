Turgut Aslan Yaraman Fransa'da iki madalya kazandı

Fransa'da düzenlenen Para Yüzme Dünya Serisi'nde milli sporcu Turgut Aslan Yaraman, iki madalya elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Limoges kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Turgut Aslan'ın genç erkekler multi sınıf 100 metre serbest kategorisinde 1.06.40'lık derecesiyle gümüş madalya aldığı belirtildi.

Milli sporcunun, genç erkekler multi sınıf 100 metre sırtüstü kategorisinde ise 01.16.40'lık derecesiyle bronz madalya kazandığı kaydedildi.