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TÜRFAD İzmir Şubesi Genel Kurulunda Bahri Vreskala Tekrar Başkan Seçildi

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Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi genel kurulunda mevcut başkan Bahri Vreskala bir kez daha başkanlığa seçildi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde iki liste yarıştı. Murat Ünlü, Faik Köksal, Avni Erboy, Mümin Fındık, Erim Yıkgeç ve Ersin Akbaylar'ın yer aldığı Vreskala'nın listesi seçimi kazandı.

Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) İzmir Şubesi genel kurulunda mevcut başkan Bahri Vreskala bir kez daha başkanlığa seçildi.

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi'ndeki seçimde iki liste yarıştı.

Murat Ünlü, Faik Köksal, Avni Erboy, Mümin Fındık, Erim Yıkgeç ve Ersin Akbaylar'ın yer aldığı Vreskala'nın listesi seçimi kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Türkan Saylan Alsancak Türkiye Futbol İzmir Spor Güncel Haberler

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