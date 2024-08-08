TÜRASAŞ Başkanı Atanur Karadağ, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) Sivas Bölge Müdürlüğü ve Sivas Demir spor Kulübü Başkanı Atanur Karadağ farklı şampiyonalarda derece yapan sporcuları başarılarından dolayı ödüllendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karadağ, Yunanistan, Ordu, Ankara, Kayseri, Sivas Sızır'da düzenlenen güreş şampiyonlarında dereceye giren Avrupa 3'üncüsü Serdar Üngör'ü, Sızır Başpehlivanı Sertaç Üngör'ü, U-11 Türkiye 3'üncüsü Ensar Üngör'ü, U-13 Türkiye 3'üncüsü ve Karakucak Türkiye 2'ncisi Enes Üngör'ü makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Karadağ, "Sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Ülkemizi ve memleketimizi, Sivas Demir spor Kulübümüzü başarıyla temsil ettiniz. Güreş şampiyonlarında bizlere çok güzel heyecanlar yaşattınız. Bundan sonra da spor hayatınızda nice büyük başarılar elde etmenizi temenni diyorum." ifadelerini kullandı.

Karadağ, antrenörler Sefa Üngör, İbrahim Üngör ve Demirspor Kulübü Güreş Koordinatörü Selahattin Avşar'ı da tebrik ederek başarılı sporculara ödüllerini takdim etti.