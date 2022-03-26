Turanspor'da İshak Kattaş dönemi - Haberler

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Turanspor'da İshak Kattaş dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Turanspor'da İshak Kattaş dönemi

Kayseri Turanspor Kulübü Antrenör İshak Kattaş ile anlaştı.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Turanspor Kulübü Antrenör İshak Kattaş ile anlaştı.

Kayseri Adem Özbek 1.Amatör Küme C Grubu ekiplerinden Turanspor, son olarak Talas Anayurtspor'da görev yapan tecrübeli antrenör İshak Kattaş'ı göreve getirdi. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Turanspor Kulüp Başkanı Murat Canıtez ve yöneticiler katıldı. Ligi 2.haftasından itibaren Turanspor Kulübü'nde görev yapacak olan antrenör İshak Kattaş ilk maçına yarın çıkacak. Kattaş, antrenör Serkan Akpınar ile birlikte Turanspor'un başarısı için mücadele edecek. - KAYSERİ

Turanspor'da İshak Kattaş dönemi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, Talas, Özbek, Spor, Haberler

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