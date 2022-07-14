Tunuslu tenisçi Ons Jabeur: 'Wimbledon'un ardından hırsım arttı'

Grand slam finali oynayan ilk Afrikalı ve Tunuslu kadın tenisçi Ons Jabeur, Wimbledon'da ulaştığı sonucun ardından daha çok hırslandığını söyledi.

İngiltere'den ülkesine dönüşünde başkent Tunus'taki Kartaca Havalimanı'nda karşılanan Jabeur, basına açıklamalarda bulundu.

Jabeur, "Wimbledon'a katılmış olmam iyiydi. Madrid ve Roma'da da iyi sonuçlar elde ettim. Ancak Wimbledon'un ardından hırsım daha da arttı." dedi.

Wimbledon turnuvasının kolay olmadığını dile getiren Jabeur, finale yükselmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Havalimanında Jabeur'u karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Kemal Dakiş, Ons Jabeur'un gerçekleştirdiği başarının, Afrika ve Arap dünyası için bir ilk olduğunu ve tenisçiyi yalnızca "Mutluluk Bakanı" değil aynı zamanda, spor diplomasi başkanı olarak gördüklerini kaydetti.

Bakan Dakiş, dünyanın Tunus'u Jabeur üzerinden tanımaya başladığını vurguladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen kadınlar final maçında kariyerinin ilk grand slam finaline çıkan Tunuslu Jabeur, Kazak Elena Rybakina'ya yenilmişti.