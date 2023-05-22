Tunus'taki Akdeniz Karate Şampiyonası Sonuçlandı

Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası tamamlandı. Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu mücadele etti. Kadın sporculardan Gülsen Demirtürk altın madalya kazandı. Erkekler takım katada Türkiye altın madalya elde etti.