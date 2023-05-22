Tunus'taki Akdeniz Karate Şampiyonası Sonuçlandı
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Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası tamamlandı. Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu mücadele etti. Kadın sporculardan Gülsen Demirtürk altın madalya kazandı. Erkekler takım katada Türkiye altın madalya elde etti.
Tunus'ta düzenlenen Akdeniz Karate Şampiyonası tamamlandı.
Rades kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye adına 7 kadın ve 10 erkek sporcu tatamiye çıktı.
Kadınlar 55 kilo kumitede Gülsen Demirtürk altın, ferdi katada Keyda Nur Çolak gümüş, 68 kilo kumitede Sudenur Aksoy gümüş ve +68 kilo kumitede Fatma Uygur gümüş madalyanın sahibi oldu.
Erkekler takım katada Türkiye altın madalya kazanırken, 60 kilo kumitede Burak Özdemir gümüş, ferdi katada Kutluhan Duran gümüş, Furkan Kaynar bronz madalya elde etti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor