Üye Girişi
Haberler

Tuncer Berk Ertürk ve Ahmet Mete Boylu Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazandı

Spor Haberleri

Milli yüzücüler Tuncer Berk Ertürk gümüş madalya, Ahmet Mete Boylu ise bronz madalya kazandı.

Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk gümüş madalya kazanırken, Ahmet Mete Boylu da bronz madalyayı boynuna taktı.

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400m karışık finalinde mücadele eden milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk 4: 24.94 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 200m serbest stil finalinde mücadele eden milli yüzücü Ahmet Mete Boylu ise 1: 51.80 derecesiyle bronz madalya elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title