Tuncer Berk Ertürk ve Ahmet Mete Boylu Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazandı

Maribor 2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk gümüş madalya kazanırken, Ahmet Mete Boylu da bronz madalyayı boynuna taktı.

2023 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde erkekler 400m karışık finalinde mücadele eden milli yüzücü Tuncer Berk Ertürk 4: 24.94 derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu. Erkekler 200m serbest stil finalinde mücadele eden milli yüzücü Ahmet Mete Boylu ise 1: 51.80 derecesiyle bronz madalya elde etti. - İSTANBUL