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Tuncelili sporcuların dünya kupası başarısı

Tuncelili sporcuların dünya kupası başarısı

Spor Haberleri

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakalarına katılan Tuncelili 6 sporcudan 5'i derece alarak önemli bir başarıya imza attı.

İstanbul'da düzenlenen 8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakalarına katılan Tuncelili 6 sporcudan 5'i derece alarak önemli bir başarıya imza attı.

8. Turkish Open WAKO Dünya Kupası müsabakaları, 17-21 Mayıs tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 56 ülkeden 4 bin sporcunun katıldığı müsabakalara Tunceli'yi temsilen katılan Erivan Barut birinci olurken, Jidal Batmaz ve İrem Deniz Yuvanç ikinci, Bilge Gözler ve Özhan Yıkılmaz ise üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kulüplerinin her gün yeni başarılara imza attığını dile getiren Antrenör Gürsel Tayam, "En son dünya kupasında sporcumuz Erivan Barut birinci olarak hem kupa hem de altın madalya kazandı. Yine sporcularımızdan Jidal Batmaz ve İrem Deniz Yuvanç gümüş madalya, Bilge Gözler ve Özhan Yıkılmaz ise bronz madalya kazandı. Turnuvaya katılmamıza destek veren kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi. - TUNCELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Tunceli Spor Haberler

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