Tunceli'de "Oturarak Voleybol Uluslararası 1. Munzur Turnuvası" başladı - Haberler

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Tunceli'de "Oturarak Voleybol Uluslararası 1. Munzur Turnuvası" başladı

AA - Sidar Can Eren - Spor
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Tunceli'de 'Oturarak Voleybol Uluslararası 1. Munzur Turnuvası' başladı

Tunceli'de, Oturarak Voleybol Uluslararası 1. Munzur Turnuvası başladı.

Tunceli'de, Oturarak Voleybol Uluslararası 1. Munzur Turnuvası başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından gerçekleştirilen organizasyon için Atatürk Mahallesi'ndeki Tunceli Kapalı Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Vali Mehmet Ali Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, maçlara katılacak tüm sporculara başarı diledi.

Özkan, Tunceli'nin artık turizm, tarım ve spor şehri haline geldiğini belirterek, "Bu yolda hemşehrilerimiz ve arkadaşlarımızla hızla yürümeye ve yol almaya devam ediyoruz. Bugün de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonumuzun katkılarıyla burada bir ilki gerçekleştirme fırsatını bulduk." dedi.

Konuşmaların ardından turnuvaya katılan Türkiye B ve Irak ile Türkiye A ve İran milli takımları maç yaptı.

Organizasyon, 7 Temmuz'da sona erecek.??????

AA / Sidar Can Eren - Spor

voleybol Türkiye Tunceli Spor Haberler

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