Maçta sahaya girip uyuyan köpek güldürdü
Tunceli'de Bölgesel Amatör Lig maçında sahaya giren köpek, kalenin önünde uyuyarak karşılaşmaya ara verilmesine neden oldu. O an, tribünlerde gülümsemeyle karşılandı.

Bölgesel Amatör Lig'de Dersimspor ile Serhat Ardahanspor, Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ikinci yarısının başında sahaya giren köpek, kalenin önüne uzanarak uyumaya başladı. Karşılaşmayı durduran hakem, köpeğin saha dışına çıkarılmasını istedi. Sahadaki bazı futbolcuların köpeği çıkarmaya çalışmasına rağmen uykusunu bozmak istemeyen köpek yerinden kalkmadı. Bunun üzerine teknik ekipten bir kişinin pet şişedeki sudan az miktar serpmesiyle köpek saha dışına yönlendirildi. Köpeğin ayrılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti. Sahadaki o anlar tribünlerde tebessümle karşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
