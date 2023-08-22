Tunceli'de Fasulye Tarlasında 72 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Tunceli'nin Dikenli köyünde yapılan aramada, bir bahçede ekili fasulyeler arasına gizlenmiş şekilde 72 kök kenevir bulundu. Arama sonucunda 1 kişi göz altına alındı.

Tunceli'de Dikenli köyünde bir bahçede yapılan aramada fasulyeler arasına gizlenmiş şekilde 72 kök kenevir ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde uyuşturucu kullanım ve ticaretini engellemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce yürütülen çalışmalarda, merkeze bağlı Dikenli köyünde M.K'ye ait evin bahçesinde arama yapıldı.

Aramada bahçede ekili fasulyeler arasına gizlenmiş şekilde 72 kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi göz altına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.