Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, ligde geride kalan 12 haftayı değerlendirerek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın başına Vincenzo Montella'nın gelişi ile ilgili de konuşan Şanlı, 'Montella'nın gelir gelmez dokunuş yapması, onu ve ekibini tebrik etmek gerekir. İstediğimiz milli takım buydu; hem coşkulu oynayan hem de kaybetmek istemeyen' dedi.

- Tuncay Şanlı : "İstediğimiz milli takım buydu; hem coşkulu oynayan hem de kaybetmek istemeyen"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı :

"Montella'nın gelir gelmez dokunuş yapması, onu ve ekibini tebrik etmek gerekir"

SAKARYA - Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, ligde geride kalan 12 haftayı değerlendirerek, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. A Milli Futbol Takımı'nın başına Vincenzo Montella'nın gelişi ile ilgili de konuşan Şanlı, "Montella'nın gelir gelmez dokunuş yapması, onu ve ekibini tebrik etmek gerekir. İstediğimiz milli takım buydu; hem coşkulu oynayan hem de kaybetmek istemeyen" dedi.

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, 13. haftada sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak. Çalışmalarına hızla devam eden yeşil-siyahlılar, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle topladığı 19 puanla 7. sırada yer alıyor. Yeni Atatürk Stadyumu'nda 24 Kasım Cuma günü saat 20.00'da Erzurumspor ile karışılaşacak Sakarya ekibi, bu müsabakadan 3 puan almayı hedefliyor. 11 yılın ardından yeşil-siyahlıların 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi olan ve profesyonel futbol hayatına başladığı Sakaryaspor'da teknik direktörlük kariyerine adım atan Tuncay Şanlı, geride bırakılan 12 haftayı, takımın ligdeki gidişatını, hedeflerini, A Milli Futbol Takımı'nı değerlendirdi.

"Oyuncu grubumuzun fiziksel olarak iyi yerde olduğunu biliyoruz"

Sakaryaspor'un ligdeki durumunu değerlendiren teknik adam Şanlı, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Maçın bir değerlendirmesini yapabilirsiniz ama sahaya çıktığınızda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bizim hedefimiz maç maç gitmek. Oyuncu grubumuzun fiziksel olarak zaten iyi yerde olduğunu biliyoruz. Oyunsal olarak farklı planlarımızın olduğu ama en önemlisi coşkusu ve mücadele gücü yüksek olan oyuncu grubuyla sahada olmak istiyoruz. Biz geldiğimizde ilk iki hafta kayıpla geçmişti. Özellikle bunun altını hep çiziyorum, Çorum maçından sonra 'Maçı kaybettik ama çok şey kazandık' demiştik ve ondan sonra da bir ivme yakaladık. Pazar günü de çok özel bir maç oynadık. Orada da oyunun belirli bölümlerinde, hava şartlarına rağmen istediğimiz oyun çıkmıştı. Şimdi önümüzde zorlu bir Erzurum maçı var, kendi sahamızda oynuyoruz. Yine oyun anlayışımız aynı şekilde olacak. Hem baskı uygulayan hem topa sahip olan hem de sahada mücadele eden, coşkusu olan, taraftarı ile beraber o baskıyı hissettiren bir takım olacak sahada. Genel anlamda oyuncu grubumuzdan memnunuz. Tamamen odak noktamız cuma günü oynayacağımız Erzurumspor maçı" dedi.

"İstediğimiz milli takım buydu; hem coşkulu oynayan hem de kaybetmek istemeyen"

A Milli Futbol Takımı'nın başına Vincenzo Montella'nın gelişi hakkında da konuşan Tuncay Şanlı, "Çok kısa sürede hem oyunsal olarak hem de disiplin olarak sahada istediğimiz bir milli takım vardı. İzlerken keyif veren, bireysel olarak yetenekli oyuncu grubuna zaten sahibiz ama Montella'nın gelir gelmez dokunuş yapması, onu ve ekibini tebrik etmek gerekir. İstediğimiz milli takım buydu; hem coşkulu oynayan hem de kaybetmek istemeyen" diye konuştu.