SPOR Tunç Batum Dalaman çok sayıda spor branşı için güçlü bir lokasyon - Haberler

SPOR Tunç Batum Dalaman çok sayıda spor branşı için güçlü bir lokasyon

Mustafa AKIN/Dalaman,(DHA) - Spor turizminde önemli bir yer almaya başlayan Muğla'nın Dalaman ilçesi, yapılan yatırımlarla da sporcular için cazibe merkezi haline geliyor.

Sadece yaz turizmi değil yılın her ayına hitap etmesi amaçlanan bölgede, golften su sporlarına, bisikletten rüzgar sporlarına kadar birçok alanda yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Özellikle Alaçatı ve Akyaka'ya rakip olarak sporcuların ilgisini çeken Dalaman, Akdeniz ile Ege denizinin birleştiği yer olması durumuyla da önemli bir elternatif yaratıyor. 18 delikli golf merkezleri de bulunan bölgede, Dalaman Yat Limanı projesiyle de turistlerin daha fazla gelmesi amaçlanıyor. İleriye dönük bakıldığında doğa sporları açısından Dalaman bölgesinin çok güçlü olduğunu ancak bunun değerlendirilemediğini kaydeden Hilton Dalaman Genel Müdürü Tunç Batum, Bu bağlamda ne yapabiliriz diye düşünürken hem bölgeye katkısı olsun hem de biz bir golf oteliyiz aslında. Yakında golf yatırımımız bitecek. Golf yatırımını başka ne destekleyecek diye yola çıktığımızda tabii inanılmaz bir en az Akyaka ve Çeşme kadar su sporlarında güçlü bir alan olduğunu gördük. Fakat hiç değerlendirilmiyor ve bu bağlamda yatırım yapmaya başladık dedi. GOLF, BİSİKLET, KANO, YELKEN, SEAKAYAK, KİTEBOARD VE NİCELERİ...

Dalaman Çayı'nda kano ve benzeri sporlar yapıldığını ifade eden Tunç Batum, Daha sonra şu anda kulübümüz tamamlanıyor yavaş yavaş amatör spor kulübü olacak. Onda da kitesörften tutun birçok su sporuna kadar özellikle okul olma statüsüne geçip öğrencilerimize burada dersler vereceğiz. Tabii bütün amaç aslında bunu bir spor oteline dönüyoruz şeklinde duyuru olarak algılanmasın tabii ki bir ticari kaygımız var sezonu uzatmakla alakalı. Golf tek başına yetecek bir spor değil yanına tenis, bisiklet, su sporları ve birçok başka alanda da değişik gruplarla ortaklaşa yaptığımız değişik spor birimlerini de bünyemize katıyoruz. Bu çeşitliliği sağladığınız zaman sürenin ve sezonun uzaması kaçınılmaz oluyor. Biz sadece kendimiz için değil destinasyon için de bu pazarlamayı yapıyoruz. Yani ciddi bir şekilde bu bölgenin tanıtımını da yapıyoruz. Bundan da memnunuz. Önümüzdeki 5 sene içerisinde de bunun önemini hem bölge hem de biz bir şekilde alacağımıza inanıyoruz diye konuştu.

DALAMAN BÖLGESİ İLERİDE ÇOK FARKLI ANILACAK

Uluslararası organizasyonların bölgede yapılmaya başlandığını ve bu sene kulüplerinin yeni kurulmasından dolayı yarışları katılım sağlanamadığını aktaran Tunç Batum, Federasyonla ilişkilere daha yeni başladık. Dolayısıyla eylül ve ekim ayında olacak bu yarışmalara yetişemiyoruz. Sonraki seneler için ulusal ve uluslararası birçok yarışmayı bu bölgede göreceksiniz bunda hiç şüphe yok. Hem biz hem de ortağımız olan Akyaka'daki spor kulübümüz kuvvetli bu konuda. Özellikle onlarla ilgili çok ciddi işbirliği içindeyiz. Ulusal ve uluslararası sporların sadece bu bölgede değil, Türkiye'de de çok sıkla görüleceğine eminim. Yalnızca bu bölge değil birçok bölge kendi adına yatırımlar yapıyor. Akyaka ve Dalaman bölgesi ileride çok farklı anılacak. Dalaman Çayı'nın havalimanına doğru olan bölgesinde planlanan 3-4 tane golf tesisi var. Göcek doldu biliyorsunuz artık bir tane kayık bile bağlayacak yer yok. Dalaman'daki yat limanı projesinin hayata geçmemesi için hiçbir sebep yok. Rodos ile Dalaman arasında bir turist ticaretinin başlamaması için hiçbir sebep yok. Bunlar çok kısa sürede başlayıp, iktisadi olarak da bu bölgenin inanılmaz derecede hızla yükselmesine neden olacak etmenler şeklinde konuştu.

BÖLGENİN TANITIMINDA BÜTÜN PAYDAŞLARIN BİR ARADA OLMASI LAZIM

Tunç Batum, paydaşlarla bir arada olunarak bu işlerin yapıldığını ifade ederek, Özellikle Muğla Valiliği ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'na (TGA) çok teşekkür ediyoruz kendileri hep yanımızdalar. Bu tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bölgenin tanıtımında bütün paydaşların bir arada olması lazım. Onların vizyonu ile bizimkini de birleştirince çok iyi sonular geleceğine eminim dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor