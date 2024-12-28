Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez kürsüde
Anne Yüksel Güran siyahlar içinde kürsüde! Karar öncesi son savunma
Yüksel Güran: Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum
"Mahkemede biri bana başın sağolsun dedi, çok mutlu oldum"
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Tuna Yaraş, Türkiye Halter Şampiyonu Oldu

Tuna Yaraş, Türkiye Halter Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, Okul Sporları B Genç 67 kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği'nde şampiyonluk elde etti. Koparma ve silkme kategorilerinde gösterdiği üstün performansla toplamda 198 kilogram kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Menteşe Spor Lisesi öğrencisi Tuna Yaraş, Okul Sporları B Genç 67 kilo Erkekler Halter Türkiye Birinciliği'nde gösterdiği üstün performansla Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Müsabakalarda Tuna, koparmada 90 kilogram, silkmede 108 kilogram ve toplamda 198 kilogram kaldırarak büyük bir başarıya imza attı.

Genç A-B Erkekler Türkiye Birinciliği'nin açılış seremonisi, Menteşe Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Necati Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve diğer protokol üyeleri katıldı. Açılış konuşmalarında, sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri üzerinde duruldu ve bu tür önemli organizasyonların ülke sporuna katkıları vurgulandı. Halter Genç A-B Erkekler Türkiye Birinciliği ödül töreninde, 61-63-67 kilo kategorilerinde yarışan sporculara madalyalarını İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve Türkiye Halter Federasyonu Başkan Vekili Necati Kılınç takdim etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Ziyech'ten Galatasaray'ı karıştıracak talep
img

Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
img

Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Zincir markette pes dedirten görüntü
Zincir markette pes dedirten görüntü
Arda Turan hakkında olay iddia: Süper Lig'de son 10 günü
Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar

Son Dakika Haberleri

Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.