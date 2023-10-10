Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Çorluspor 1947'yi mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor, 3. eleme turuna yükseldi.

Tuna Tarım Kırklarelispor, Çorluspor 1947'yi mağlup ederek üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Çorluspor 1947'yi mağlup eden Tuna Tarım Kırklarelispor üst tura çıktı.

Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşmada ev sahibi Tuna Tarım Kırklarelispor, Özgür Can Özcan'ın 22. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamadı.

Tuna Tarım Kırklarelispor, sahadan 1-0 galip ayrılarak 3. eleme turuna yükseldi.