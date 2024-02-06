TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman sonrası futbolcular, çabukluk ve taktik çalışmalarıyla maç için hazır hale geldi.
TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde, Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, antrenmanı çabukluk ve taktik çalışmasıyla bitirdi.
Konyaspor, Sivasspor ile yarın saat 14.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.