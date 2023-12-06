Üye Girişi
Haberler

TÜMOSAN Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Son Güncelleme:
Abone Ol

TÜMOSAN Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Emrehan Gedikli, Yunus Mallı ve Paz'ın golleriyle galibiyete ulaşan Konyaspor, tur atladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Yunus Dursun, Serdar Soydan, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş (Dk. 63 Calvo), Yasir Subaşı, N'Zonzi, Rak (Dk. 78 Semih Kocatürk), Paz (Dk. 78 Ata Berk Karababa), Yunus Mallı (Dk. 72 Muric), Prip (Dk. 63 Mehmet Ali Büyüksayar), Emrehan Gedikli

Beyoğlu Yeni Çarşı: Onur Tekin, Batuhan Ekinci, Alper Aşkın, Yiğit İfet Has (Dk. 46 Murat Kaan Çalık), Emirhan Başyiğit (Dk. 79 Erdoğan Kaya), Barışcan Altunbaş (Dk. 79 Ali Arda Bulut), Atalay Gürel (Dk. 70 Fırat Güllü), Sedat Komi, Emirhan Kayar, Celil Çelikel (Dk. 70 Yusuf Ali Özer), Embiya Ayyıldız

Goller: Dk. 14 Emrehan Gedikli, Dk. 34 Yunus Mallı, Dk. 74 Paz (TÜMOSAN Konyaspor )

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TÜMOSAN Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

14. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Prip'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Emrehan Gedikli'nin sert vuruşunda, top ağlara gitti: 1-0.

16. dakikada Yunus Mallı'nın kullandığı serbest atışta ceza sahası içerisindeki Metehan Mert'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Çelikel'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

34. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde Yasir Subaşı'nın çevirdiği topa sert vuran Yunus Mallı, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

59. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Embiya Ayyıldız'ın pasında Barışcan Altunbaş'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

74. dakikada Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Emrehan Gedikli'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Paz, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-0.

89. dakikada Yasir Subaşı'nın ortasında Calvo'nun kafa vuruşunda, kaleci Onur Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Yunus Mallı Konyaspor Beyoğlu Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? KOPENHAG GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Kopenhag vs Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda, CANLI, şifresiz izleme linki! KYK BURS-KREDİ NE ZAMAN YATACAK T.C. YE GÖRE 2023? İlk defa KYK bursu alanlar ne zaman alacak 2023? İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi! Oktay Derelioğlu sağlık durumu nasıl, iyileşti mi, nerede? Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu saldırı sonrası sağlık durumu nasıl oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title