TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası maçı için hazır

TÜMOSAN Konyaspor, yarın Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda futbolcular taktik ve savunma-hücum organizasyonları üzerinde çalıştı.

TÜMOSAN Konyaspor, yarın Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı.Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda gruplara ayrılan futbolcular, taktik ve savunma-hücum organizasyon çalışması gerçekleştirdi.