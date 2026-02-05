Haberler

Konyaspor'dan 3 yeni transfere "hoş geldiniz" paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor, Rayyan Baniya, Kazeem Aderemi J. Olaigbe ve Diogo Gonçalves ile sözleşme imzaladı. Kazeem Olaigbe 70 numaralı forma ile 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık oynayacak. Diğer transflerle birlikte kulüp, yeni oyuncularına 'hoş geldiniz' dedi.

TÜMOSAN Konyaspor, yeni transferleri Rayyan Baniya, Kazeem Aderemi J. Olaigbe ve Diogo Gonçalves için "hoş geldiniz" paylaşımı yaptı.

Kulübün resmi internet sitesi ile ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Paylaşımda, "Olaigbe, takımımızda 70 numaralı formayı giyecek. Kazeem Olaigbe'ye 'hoş geldin' diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Konyaspor'un, defans oyuncusu Rayyan Baniya ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirilen paylaşımda, Baniya'nın 22 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Portekizli kanat oyuncusu Diogo Gonçalves ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benfica Akademi'de futbol hayatına başlayan Gonçalves; Nottingham, Famalicão, Kopenhag, Salt Lake ve son olarak MLS Pool forması giydi. Gonçalves, takımımızda 17 numaralı formayı giyecek."

Kaynak: AA / Melike Keskin - Spor
ABD-Rusya-Ukrayna üçlü müzakerelerinde son 5 aydaki ilk esir takası yapıldı

Savaşta dikkat çeken gelişme! Aylar sonra bir ilk yaşandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

Süper Lig devinin iki yıldızını da kaptılar
Milan Skriniar'ın cezası belli oldu

Skriniar'ın cezası belli oldu
Soğuk havada binlercesi kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı

Binlercesi soğukta kaskatı kesildi, kafesini kapan toplamaya başladı
Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu

Çığlıkları caddeyi inletti! Kan donduran anlar kamerada
Trabzonspor'dan Konyaspor'a iki transfer birden

Süper Lig devinin iki yıldızını da kaptılar
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba