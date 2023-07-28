TÜMOSAN Konyaspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanda ısınma hareketleri, 5'e 2 top kapma çalışması, topa sahip olma çalışması ve kuvvet çalışması yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, 6'ya 6 oyunun ardından salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.