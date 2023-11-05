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TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı Golsüz Eşitlikle Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak başarılı olamadılar.