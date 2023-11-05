TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük Maçının İlk Yarısı Golsüz Eşitlikle Tamamlandı
Spor Haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için fırsatlar yakaladı ancak başarılı olamadılar.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Mert Güzenge, İlker Takpak, Bilal Gölen
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme (Dk. 27 Yasir Subaşı), Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Ceccherini, Levent Mercan, Feghouli, Sangare, Rohden, Eysseric, Can Keleş, Güven Yalçın
Sarı kartlar: Dk 42 Calvo, Dk. 44 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 42 Güven Yalçın, Dk. 43 Feghouli (VavaCars Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle bitti.
30. dakikada Rodhen'in pasına hareketlenen Eysseric'in ceza yayı üzerinden vuruşunda, top yandan auta gitti.
38. dakikada Cicaldau'nun ceza yayına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Emre Bilgin topu güçlükle oyun alanına çevirdi.
41. dakikada Prip'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Cikalleshi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü.
45+1. dakikada Cikalleshi'nin ceza yayına yakın noktadan sert şutunda, top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.