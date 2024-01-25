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TÜMOSAN Konyaspor, Valon Ethemi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Valon Ethemi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Kanat oyuncusu Ethemi, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen törende sözleşmeye imza attı ve yeşil-beyazlı ekipte 72 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, İstanbulspor'dan Valon Ethemi'yi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre kanat oyuncusu Ethemi, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleştirilen ve Asbaşkan Ali Tınkır'ın da hazır bulunduğu törende sözleşmeye imza attı.

Ethemi, yeşil-beyazlı ekipte 72 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Spor

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