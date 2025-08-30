TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Uçar, Göztepe Deplasmanında Alınan 1 Puanı Değerli Buldu

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Göztepe'den alınan 1 puanın değerli olduğunu belirterek "Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk." dedi.

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Göztepe'nin ligin en zor deplasmanlarından olduğunu söyledi.

Göztepe'nin, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iç sahada en çok puan toplayan takım olduğuna işaret eden Uçar, "Zor deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz. 23. dakikadan itibaren başlayan bireysel pas hataları sonrası verdiğimiz geçişlerle Göztepe'yi de oyuna dahil ettik. Neticesinde ilk yarının sonuna doğru 1-2 Göztepe pozisyonu oldu." diye konuştu.

Göztepe'nin en büyük hücum silahının taçlar, kornerler ve duran toplar olduğunu dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

"Ne kadar çalışsak da maalesef 50. dakikada bizi cezalandırdılar. 50'den sonraki bölüm kırılma bölümüydü. O bölümde dağılabilirdik. Hatta oyunun belli bölümlerinde dağıldık ama sağolsun kalecimiz bizi oyunda tuttu. 60'tan sonra da biz, alabileceğimiz riskleri aldık ve 85. dakikada bunun karşılığını aldık. Baktığımızda Göztepe'den alınan 1 puan bence değerli. Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk."

"Milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım"

Uçar, bir gazetecinin, milli takım kadrosunun açıklandığını ve Konyaspor'dan oyuncu olmadığını belirtmesi üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım. Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardı ama maalesef bugün itibarıyla beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hocamız değerli bir teknik adam. Ben karara saygı duyuyorum. Konya'da antrenman yapacaklar. Bir araya gelirsek fikirlerimizi yüz yüze paylaşmayı düşünüyorum. Ben Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ ve Umut Nayir'in milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Bu yorumumu destekleyecek çok fazla veri var. Milli takımı 3 büyük takım ve Avrupa'da oynayan oyuncular oluşturuyor."