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TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası istifa edebilir

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TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 7-1 yenildi. Teknik direktör Hakan Keleş, mağlubiyet sonrası istifa sinyali verdi ve başkanıyla görüşeceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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