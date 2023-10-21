TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Bitti
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Maç öncesinde oyuncular ve hakemler, Gazze'deki zulmü protesto etmek amacıyla sahaya çıktı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, N'Zonzi, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi, Romero, Halil Akbunar, Ahmed Hassan
Sarı kart: Dk. 31 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 bitti.
14. dakikada Calvo'nun ara pasına hareketlenen Moreno'nun ceza sahası içinden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.
43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Öte yandan, maçın hakemleri ile her iki takımın oyuncuları, " Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Karşılaşmanın başında ise Pendiksporlu Ahmed Hassan, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlama vuruşunu bir süre geciktirdi. Tribündeki taraftarlar da İsrail aleyhine slogan atarak, Mısırlı oyuncunun protestosuna destek verdi.
Ayrıca kuzey tribününde İsrail'in saldırılarında enkaz arasında oyuncağına sarılarak yatan Filistinli bir çocuğun resmedildiği, "Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil." yazılı dev pankart açıldı.