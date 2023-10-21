TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip öne geçmesine rağmen konuk ekip skoru eşitledi ve son dakikalarda galibiyet golünü buldu.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Gökhan Töre), Nzonzi (Dk. 60 Paz), Prip (Dk. 68 Oliveira), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç (Dk. 90+2 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk. 58 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 49 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 63 Erencan Yardımcı, Dk. 88 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 81 Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 57 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.
49. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan şutunda, direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-0.
63. dakikada skora eşitlik geldi. Adil Demirbağ'ın ters vuruşunda Calvo'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünden bulan Erencan Yardımcı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
88. dakikada konuk ekip öne geçti. Lusamba'nın ara pasında ceza sahasına giren Diaby'nin vuruşunda, top fileleri havalandırdı: 1-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.