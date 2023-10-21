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TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip öne geçmesine rağmen konuk ekip skoru eşitledi ve son dakikalarda galibiyet golünü buldu.