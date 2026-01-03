Haberler

Konyaspor, Norveçli Sander Svendsen'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekibi TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
