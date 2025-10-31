TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
TÜMOSAN Konyaspor, 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde topla ısınma ve çift kale maç ile sona erdi.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı.
İki grup halinde 8'e 3 oyunla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor