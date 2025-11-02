Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor'a İlk Yarıda 2-0 Yenik Durumda

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Samsunspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapattı. Musaba ve Ndiaye'nin golleriyle konuk ekip avantaj sağladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Salih Burak Demirel

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Ndiaye

Goller: Dk. 5 Musaba, Dk. 12 Ndiaye (Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 41 Tomasson (Samsunspor)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Samsunspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.

Henüz 5. dakikada konuk ekip öne geçti. Andzouana'nın hatasında topu alan Musaba'nın ceza sahası içerisinden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

8. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba'nın şutunda, kaleci Bahadır Güngördü meşin yuvarlağı kornere çeldi.

12. dakikada kırmızı-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil Yüksel'in pasında Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

37. dakikada Andzouana'nın ortasında Muleka topa kafayı vurdu. Kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
