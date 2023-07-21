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TÜMOSAN Konyaspor, Sabail FC'ye 2-0 mağlup oldu

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Azerbaycan takımlarından Sabail FC'ye 2-0 yenildi. Konyaspor'un yeni sezon öncesi hazırlık maçında Sabail FC, David Gomis ve Pedro Nuno'nun attığı gollerle galip geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kamptaki hazırlık maçında Azerbaycan takımlarından Sabail FC'ye 2-0 mağlup oldu.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Sabail FC ile karşılaştı.

Azerbaycan ekibi karşılaşmanın ilk yarısını 31. dakikada David Gomis ve 40. dakikada Pedro Nuno'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmadı ve Sabail FC, Konyaspor'u 2-0 yendi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor

Trendyol Süper Lig Azerbaycan Konyaspor Erzurum Spor Haberler

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