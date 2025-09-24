Haberler

TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam ediyor. Antrenman, teknik direktör Recep Uçar yönetiminde ısınma ile başladı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde, Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı.

Pas çalışması ve 5'e 2 ile devam eden antrenman, top oyunlarıyla tamamlandı.

Yeşil beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor
