TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada goller Ndao ve Opoku (kendi kalesine) tarafından atıldı. Shomurodov ise konuk ekibin tek golünü kaydetti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 68 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Calusic), Bardhi, Muleka (Dk. 65 Pedrinho), Umut Nayir
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir (Dk. 63 Kaluzinski), Yusuf Sarı (Dk. 63 Fayzullayev), Crespo, Harit (Dk. 76 Deniz Türüç), Brnic (Dk. 46 da Costa), Shomurodov
Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor ) Dk. 55. Shomurodov (RAMS Başakşehir )
Kırmızı kart: Dk. 64 Bardhi (TÜMSAN Konyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 62 Uğurcan Yazğılı, Dk. 84 Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor )
55. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Orta alanda topla buluşan Crespo'nun pasında topla buluşan Shomurodov'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
69. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Crespo'nun pasında topa gelişine vuran Shomurodov'un şutu yandan dışarıya çıktı.
82. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Shomurudov'un şutu yandan dışarıya gitti.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-1 galibiyetiyle tamamlandı.