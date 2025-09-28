TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 Öne Geçti
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. İlk golü 15. dakikada Ndao atarken, 45. dakikada Opoku kendi kalesine gol attı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Selim Şenöz
TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Melih İbrahimoğlu, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Crespo, Harit, Brnic, Shomurodov
Goller: Dk. 15 Ndao, Dk. 45 Opoku (kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir müsabakasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
10 dakikada sağ kanttan topla gelen Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Deniz Ertaş gole izin vermedi.
15. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında oluşan karambolde topu önünde bulan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
28. dakikada Brnic'in ortasında topla buluşan Crespo'nun pasında, ceza sahası dışından topa gelişine vuran Yusuf Sarı'nın şutunu Deniz Ertaş çıkardı.
43. dakikada Andzouana'nın ceza saha içerisinde yerden ortasında topla buluşan Muleka'nın şutunu, kaleci Muhammed Şengezer çeldi.
45. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında topla buluşan Muleka'nın şutunda meşin yuvarlak, Opoku'ya çarparak ağlara gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, yeşil-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.