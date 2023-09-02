TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. Cikalleshi'nin golüyle TÜMOSAN Konyaspor galip geldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ba, Cemali Sertel, Abeid (Dk. 62 Keny), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Emirhan İlkhan), Deniz Türüç (Dk. 46 Lima), Figueiredo (Dk. 90+1 Efecan Barlık), Serdar Gürler, Piatek (Dk. 63 Pelkas)
TÜMOSAN Konyaspor : Bernardoni, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Paz (Dk. 75 Nzonzi), Cicaldau (Dk. 62 Yunus Mallı), Muric (Dk. 62 Moreno), Michalak (Dk. 75 Andreasen), Cikalleshi
Gol: Dk. 53 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor )
Kırmızı kart: Dk. 43 Ba (RAMS Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ahmet Oğuz, Dk. 72 Paz (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 37 Berkay Özcan, Dk. 40 Deniz Türüç, Dk. 64 Pelkas (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.
53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Michalak'ın soldan pasında ceza sahasında Guilherme ile verkaç yaparak kale sahasının sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
69. dakikada sağdan ceza sahasına giren Michalak'ın şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu yumrukladı. Penaltı noktasına yakın bölgeden Cikalleshi'nin röveşata vuruşunda ise meşin yuvarlak üst direkten döndü.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve TÜMOSAN Konyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
RAMS Başakşehir, ligde çıktığı 3. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. TÜMOSAN Konyaspor ise ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazanırken, ikisinde berabere kaldı.