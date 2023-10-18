TÜMOSAN Konyaspor, Pendikspor maçına Filistin halkına destek için siyah formayla çıkacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Pendikspor maçına Filistin halkına destek için siyah formayla çıkacağını açıkladı.

Konyaspor Kulübü, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınadı.

Yeşil-beyazlılar, yaşanan duruma tepki göstermek için Pendikspor müsabakasına siyah formayla çıkma kararı aldığını duyurarak, şunlar kaydedildi:

" Gazze'de yaşanan elim hadiseleri kamuoyu gibi bizler de endişeyle takip etmekteyiz. Kadınların, çocukların ve masum insanların tedavi gördüğü iki hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz. Bölgede huzurun ve barışın bir an önce hakim olmasını temenni ediyor, işlenen bu savaş suçunu şiddetle kınıyoruz. Dil, din, ırk gözetmeksizin tüm dünya toplumlarını, Gazze'deki sivil halk adına harekete geçmeye davet ediyoruz.

Konyaspor Kulübü olarak, Gazze'deki çocukların çığlıklarını duyurmak adına cumartesi günü oynayacağımız lig karşılaşmasında tepkimizi ortaya koyacağız. Futbol takımımız, uluslararası hukuk ve insan haklarının yok sayıldığı saldırılara dikkat çekmek adına maçın ısınma bölümünde Free Palestine (Özgür Filistin) tişörtü giyecek ve karşılaşmaya siyah forma ile çıkacaktır. Kulübümüz ayrıca müsabakanın tüm gelirini de Gazze'de inşa edilecek hastane yapımına bağışlayacaktır. Büyük Konyaspor taraftarı ise Filistin ve Gazze halkının yanında olduğunu gösteren koreografi çalışması gerçekleştirecektir."