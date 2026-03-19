Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla geçti. Maçın tek golünü 86. dakikada Muleka kaydetti.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Yılmaz, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 84 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 67 Bjorlo), Enis Bardhi (Dk. 90+1 Bazoer), Muleka, Kramer (Dk. 67 Olaigbe)

Natura Dünyası Gençlerbirliği : Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Traore (Dk. 70 Oğulcan Ülgün), Tongya (Dk. 87 Varesanovic), Göktan Gürpüz (Dk. 57 Samed Onur), Metehan Mimaroğlu (Dk. 57 Cihan Çanak), Niang (Dk. 87 Onyekuru)

Gol: Dk. 86 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 29 Jevtovic, Dk 43 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 79 Niang (Natura Dünyası Gençlerbirliği )

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

65. dakikada sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç, topu kale sahasına ortaladı. Arka kale direği önünde Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, topu kornere yumrukladı.

73. dakikada Berkan Kutlu ile duvar pasında ceza sahasına giren Bardhi'nin yerden sert şutunda kaleci Velho, topu kornere çeldi.

86. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bardhi'nin sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası önüne yükselen Muleka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip, 1-0 kazandı.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan
